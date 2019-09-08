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10 أطعمة يحتاجها جسمك بعد سن الـ 40

10 أطعمة يحتاجها جسمك بعد سن الـ 40
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تواصل – وكالات:

تقل قدرة الجسم على حماية نفسه من الأمراض المزمنة مع التقدم في العُمر، وعادة ما تبدأ إشارات الخطر الأولى الخاصة بالسكري أو الكولسترول خلال سنوات الـ 40، لذلك ينبغي تناول الأطعمة التي تحصّن الجسم من التدهور، وتحميه من مشاكل السكري والقلب وضعف الذاكرة والبدانة.

لا يهم كم عمرك الآن، ما دمت تخطيت الـ 40 تناول الأطعمة التالية:

* السلمون أفضل الأسماك الدهنية التي توفر أحماض أوميغا3 المفيدة للقلب والشرايين والدماغ، كما أنه يساعد على ضبط الشهية.

* تناول الحليب النباتي بدلاً من الحيواني، لتحصل على نفس الفوائد والمغذيات خالية من الهرمونات، وفوقها الألياف الغذائية.

* يوفر التوت بمختلف ألوانه مضادات للأكسدة تحمي من السرطان وتقوّي المناعة.

* سواء كنت من عشاق البيض أو لا، ينبغي تناول بيضة في اليوم بمعدل 3 مرات في الأسبوع لتحصل على المغذيات الضرورية لصحة العين.

* الأفوكادو مصدر نباتي رائع لدهون أوميغا3، ومن فوائدها أنها تقلل التهاب المفاصل والتهابات الجسم بشكل عام، كما أن تناوله يخفف الشهية بشكل ملحوظ، ويقلل الكولسترول الضار.

* البصل من الأطعمة التي تحارب السرطان بقوة، وهو من أدوات دعم المناعة.

* الحمّص طعام غني بالألياف الضرورية لتحسين الهضم وتنظيف القولون، إلى جانب ضبط الشهية لأنه غني بالبروتين.

* اللوز والجوز من أفضل المكسرات لاحتوائهما على الكالسيوم ودهون أوميغا3 الصحية.

* الجرجير من أفضل أدوات الوقاية من السرطان وقد بينت دراسات أن تناول 85 غراماً منه أو ما يعادل كوبين يقلل خطر تلف الحمض النووي (دي إن إيه) بنسبة 17 بالمائة، كما أن الجرجير مصدر غني بفيتامين “أ”.

* توفر حبة واحدة من الجزر ضعف احتياجات الجسم من فيتامين “أ”، كما أنه يحتوي على مضادات للأكسدة تحارب التجاعيد والرؤوس السوداء.

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