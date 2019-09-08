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قتلَه قريبُه.. 10 طعنات تودي بحياة شاب في حائل

قتلَه قريبُه.. 10 طعنات تودي بحياة شاب في حائل
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تواصل – حائل:

توفي شاب في العشرينيات من عمره قتـلاً، وذلك بعد تلقيه أكثر من 10 طعنات على يد أحد أقاربه في حائل، حسبما أفادت مصادر.

وقالت المصادر، إن شجاراً عنيفاً وقع بين القتيل والجاني خلال تنقلهما بسيارة إلى حائل، ومع احتدام الشجار بينهما توقف السائق، فنزلا من المركبة، فاستل القـاتل سلاحاً أبيض، وطعن قريبه على قارعة الطريق بأكثر من 10 طعنات، بالقرب من قرية شعيبة المياه.

إلى ذلك ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، ونقلت جثمان المجني عليه إلى مستشفى محافظة بقعاء، إلى حين إكمال التحقيقات بالواقعة.

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