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فوائد رائعة لزيت السمك.. تعرف عليها

فوائد رائعة لزيت السمك.. تعرف عليها
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تواصل – متابعات:

عدد مختص في علم العقاقير، فوائد متنوعة لزيت السمك، نذكر منها: أنه يساعد على نمو وتغذية المخ، ومساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، ومقوٍ للنظر، ومفيد لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

وقال الدكتور جابر القحطاني، إن زيت السمك يفيد في علاج المصابين بالاكتئاب والنوبات القلبية والذبحة الصدرية والربو، ومصدر مهم للأحماض الدهنية الأساسية.

وأبان أن زيت السمك يحتوي على العديد من الحموض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين التي تصل نسبتها إلى 60% من مجموع الأحماض الدهنية، كما يحتوي على عدد من الحموض الدهنية المشبعة بالهيدروجين تصل نسبتها إلى حوالي 22% من مجمل الحموض الدهنية.

وأضاف أن زيت السمك من أغنى الزيوت الطبيعية بفيتاميني (أ ، د) وفقير جداً في فيتامين 5 .

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