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تطور خطير.. باكستان تمنع طائرة الرئيس الهندي من العبور بأجوائها
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تواصل – وكالات:

رفضت باكستان، اليوم السبت، السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، في رد على قرار الهند الأخير بشأن إقليم كشمير.

ويأتي القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نووياً. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن “القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند”.

يذكر أن إسلام أباد طردت، قبل أسابيع، السفير الهندي لديها وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين، منذ إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

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