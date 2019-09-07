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«جامعة القصيم» تفتح باب التسجيل في 3 دبلومات..الشروط وموعد التقديم

«جامعة القصيم» تفتح باب التسجيل في 3 دبلومات..الشروط وموعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440 -1441هـ، ابتداء من غدٍ الأحد.

وأوضحت عمادة خدمة المجتمع، في بيان لها، أن التسجيل سيشمل دبلوم الأمن السيبراني للطلاب والطالبات “دبلوم عالٍ”، في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (6000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلى دبلوم موارد بشرية للطلاب والطالبات فصلين دراسيين بمبلغ (5000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، ودبلوم إدارة مكتبية للطلاب والطالبات في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (5000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، على أن تكون الدراسة في مقر كلية العلوم والآداب بالرس، وكلية إدارة الأعمال بالرس.

واشترطت العمادة أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس (حاسب آلي وأقسامه) لدبلوم الأمن السيبراني، فيما يشترط أن يكون المتقدم للإدارة المكتبية والموارد البشرية حاصلا على مؤهل ثانوي، وألا يقل عدد المتقدمين على الدبلوم الواحد عن 35 طالباً وطالبة، مع ضرورة توفر المستندات المطلوبة وهي: أصل شهادة المؤهل للمطابقة في حال تم القبول، وأصل الهوية الوطنية، حيث تتم المطابقة وسداد الرسوم عبر بطاقة الصراف الآلي في مقر العمادة الرئيس في بريدة، وفِي كلية العلوم والآداب بالرس.

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