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ضبط مواطنين انتحلا صفة الأمن ونفذا 14 جريمة سلب للعمالة بـ«الشرقية»

ضبط مواطنين انتحلا صفة الأمن ونفذا 14 جريمة سلب للعمالة بـ«الشرقية»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، من ضبط مواطنين ارتكبا عدة جرائم سرقة وسلب للعمالة وانتحال صفة رجال الأمن بالشرقية.

وصرّح المتحدث لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- ضبط مواطنين في العقد الرابع من العمر، والقبض عليهما بعد توفر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن، والاعتداء على أحد الضحايا بعد مقاومته لهما مما أسفر عنه إصابته إصابة خطيرة ما زال يتلقى الرعاية الطبية على إثرها بالمستشفى.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب (14) جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر، وتم في حوزتهما ضبط مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى استُخدمت في تنفيذ جرائمهما، وضبط المركبة المستخدمة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

‎وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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