«المسند»: درجة الحرارة تشهد تحسنًا شمال المملكة.. وأمطار متوقعة بعدة مناطق

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قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، إن درجة الحرارة تتحسن شمال المملكة، وسجلت في طريف معدلاً أقل من أبها.

وتوقع المسند أن يشهد اليوم هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقتي عسير والباحة ومرتفعات جازان.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما، تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.