الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

غدًا.. بدء آلية اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا

غدًا.. بدء آلية اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا
0

تواصل – الرياض:

وجه وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك حسبما أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وقال الحقيل، إن هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة، وتزيد العرض وتحفز التطوير العقاري، وتؤدي إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدف الوزارة برفع نسبة التملك للمواطنين.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وقعت – الخميس الماضي – 5 اتفاقيات مع وزارتي العدل والإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، لحوكمة جميع إجراءات اعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال (60) يوماً .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

«سكني» يقدم كشف حساب 2019.. 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة

«سكني» يقدم كشف حساب 2019.. 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة

بشرى سارة من «الإسكان» للمواطنين الراغبين في تملك السكن

بشرى سارة من «الإسكان» للمواطنين الراغبين في تملك السكن

«سكني» يعلن أسماء 12 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي.. إليكم رابط الاستعلام

«سكني» يعلن أسماء 12 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي.. إليكم رابط الاستعلام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>