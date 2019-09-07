غدًا.. بدء آلية اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا

وجه وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك حسبما أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل.

وقال الحقيل، إن هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة، وتزيد العرض وتحفز التطوير العقاري، وتؤدي إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدف الوزارة برفع نسبة التملك للمواطنين.