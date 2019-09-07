توجيه من «ساما» للبنوك والصرافات بشأن العمل في «اليوم الوطني»

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ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك والصرافات الواقعة تحت إشرافها بالعمل في إجازة اليوم الوطني.

وأوضحت المؤسسة أن يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني، حيث وجهت البنوك ومراكز الصرافة بالعمل لفترات معينة في عدد من الفروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المطارات والمنافذ الحدودية والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك خلال الإجازة.

كما وجهت ساما شركات التأمين والشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالتأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين خلال اليوم الوطني.