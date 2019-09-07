الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

ولادة قيصرية تنتهي بوفاة مواطنة داخل مستشفى بـ«حائل».. وزوجها يكشف التفاصيل

ولادة قيصرية تنتهي بوفاة مواطنة داخل مستشفى بـ«حائل».. وزوجها يكشف التفاصيل
0

 

تواصل – فريق التحرير:

توفت مواطنة تبلغ من العمر 45 عاما، عقب ولادة طفلة بعملية قيصرية، داخل مستشفى الولادة والأطفال بحائل، فيما اتهم زوجها طاقم المستشفى بالتسبب في وفاتها، وقدم شكوى للشؤون الصحية التي وعدت باتخاذ الإجراءات النظامية.

وقال المواطن إن زوجته وتدعى “مويضي” دخلت المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي وأنجبت بنتاً بعملية قيصرية، الخميس، وأفاقت من التخدير، ثم اتصلت به الساعة 12 صباح الجمعة، وأخبرته بشعورها بحرارة شديدة في أطرافها، وأن ذلك قد يكون بسبب إطفاء التكييف، فطلب منها إبلاغ الممرضات لتشغيله.

وتابع قائلا: “في تمام الساعة 3 فجراً تلقى اتصالاً من المستشفى بضرورة حضوره فوراً، وأخبره المدير المناوب بسوء حالة زوجته وأنها في العناية المُركزّة، وطلب منه التوقيع على موافقة على حقن الزوجة بنوع من الحقن، وأن المستشفى غير مسؤول عن أية أضرار جانبية”.

وأشار الزوج إلى أنه وقّع على الأوراق لإنقاذ زوجته، وأن المستشفى استدعى فريقاً طبياً من مستشفى الملك خالد، فحضر وفحص الحالة فقط دون اتخاذ إجراء طبي، كما رفض مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل استقبالها، وأوصى الفريق الطبي بنقلها للمستشفى السعودي الألماني، وهو ما يتطلب موافقة من وزارة الصحة.

وأكد المواطن أنه طلب من المستشفى نقل الحالة على وجه السرعة، إلا أن المدير رفض بناءً على تعميم بعدم النقل لمستشفى خاص إلا بعد ورود الموافقة، وبقيت زوجته في العناية المُركزّة حتى وصلت الموافقة بعد 16 ساعة، فنقلت للمستشفى السعودي الألماني بحائل، وتوفيت بعد ساعتين من دخولها.

يأتي ذلك فيما كشف تقرير المستشفى أنها كانت تعاني من انصمام رئوي حاد، ومرض سكري الحمل، وتعرضت لنزيف أثناء العملية، فيما تقدم الزوج بشكوى لمدير الشؤون الصحية في حائل، الذي وعده بتشكيل لجنة تضم الهيئة الطبية الشرعية، للوقوف على ملابسات قضية زوجته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صدمة مواطنة بعد توظيفها.. تراجع دعم حساب المواطن من 800 إلى 400 ريال

صدمة مواطنة بعد توظيفها.. تراجع دعم حساب المواطن من 800 إلى 400 ريال

مضاربة عنيفة بين مراجعين وحراس الأمن داخل أحد مستشفيات «جازان» (فيديو)

مضاربة عنيفة بين مراجعين وحراس الأمن داخل أحد مستشفيات «جازان» (فيديو)

لديها 5 أطفال وفُصلت تعسفيًّا.. تفاصيل عودة «مواطنة» لعملها بجامعة حفر الباطن

لديها 5 أطفال وفُصلت تعسفيًّا.. تفاصيل عودة «مواطنة» لعملها بجامعة حفر الباطن

تفاصيل انتشال جثة وافد بعد سقوط شاحنته في عقبة حزنة

تفاصيل انتشال جثة وافد بعد سقوط شاحنته في عقبة حزنة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>