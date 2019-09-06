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إحصائيات صادمة.. 30% من أَسرّة المستشفيات تشغلها إصابات الحوادث المرورية

إحصائيات صادمة.. 30% من أَسرّة المستشفيات تشغلها إصابات الحوادث المرورية
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية علي مليباري، انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 24% خلال العامين الماضيين، وانخفاض الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بنسبة 33%.

وقال مليباري خلال مقابلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم الجمعة، إن الإحصائيات لا تزال مخيفة، حيث يتبين أن 30% من أَسرّة المستشفيات تشغلها حالات إصابة ووفيات ناتجة عن الحوادث المرورية.

وأضاف أن السنوات السابقة سجلت 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، لكن هذه النسبة انخفضت لتسجل حالياً 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأشار مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية إلى أنه بحسب إحصائيات وزارة النقل فقد بلغ عدد الحوادث المرورية 13221 في عام 2018م، مقابل 17632 عام 2017م، وبلغ عدد الإصابات 1075 في 2018، مقابل 14481 في 2017، وحددت الأسباب الأساسية للحوادث المؤدية للوفيات، في: القيادة المتهورة للسائقين أو غفوتهم وانشغالهم، ودهس الإبل السائبة، وانفجار الإطار، فضلاً عن نقص في عناصر السلامة.

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