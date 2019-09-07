الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

أزمة جديدة تواجه «سامسونج».. تراجعت عن إطلاق هاتفها «القابل للطي»

أزمة جديدة تواجه «سامسونج».. تراجعت عن إطلاق هاتفها «القابل للطي»
0

تواصل – وكالات:

في تطور مفاجئ، قررت شركة سامسونج، التراجع عن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد”، وبعثت رسالة اعتذار إلى من تقدموا بطلبات شراء مسبقة.

وبحسب تقارير تقنية، فإن من طلبوا الجهاز، الذي يصل سعره إلى 2000 دولار، تلقوا رسالة بشأن إلغاء حفل إطلاق الهاتف الذي كان مقررا، الجمعة، في كوريا الجنوبية.

وأرسلت الشركة لزبائنها، رسالة جاء فيها: “نحن حريصون على أن تستفيدوا من هذه التقنية الثورية، على أفضل وجه، وهذا الأمر نضعه في أقصى أولوياتنا”.

وأضافت سامسونج أنها قررت أن تستفيد من وقت إضافي حتى تعيد النظر في “تجربة المستهلك”، من كافة النوحي. ولهذا السبب، قررنا، وللأسف، أن نلغي طلباتكم المسبقة”.

وأشارت إلى أن اتخاذ هذا القرار لم يكن أمرا سهلا بالمرة، لكنه كان أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها في الشركة.

وقررت الشركة أن تمنح تعويضا قدره 250 دولارا لكل شخص قام بالطلب المسبق للجهاز، ويمكن الاستفادة من هذه المكافأة على شكل رصيد في “المتجر” الخاص بسامسونج.

وخصصت سامسونج هذا التعويض الذي وصف بـ”السخي”، “تقديرا” لصبر المستخدمين الذين انتظروا طيلة أشهر حتى يحصلوا على الجهاز القابل للطي.

وقال موقع “فوربس” الأمريكي إن هذا القرار لا معنى له، لأن تسليم الهاتف في أوروبا سيبدأ فعليا، في غضون أسبوعين فقط، وهو ما يطرح سؤالا حول ما يمكن القيام به في هذا الهامش الضيق من الزمن.

وأرجأت الشركة طرح “جالاكسي فولد” في أبريل الماضي، بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.

وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف، إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد بداية «فاشلة».. إطلاق «سامسونج جالاكسي فولد» القابل للطي خلال أيام

بعد بداية «فاشلة».. إطلاق «سامسونج جالاكسي فولد» القابل للطي خلال أيام

«سامسونج»: هواتف «آيفون» أعلى قيمة من «أندرويد»

«سامسونج»: هواتف «آيفون» أعلى قيمة من «أندرويد»

صور مسربة لهواتف «سامسونج» الجديدة «جالكسي نوت 10 ونوت 10 بلس»

صور مسربة لهواتف «سامسونج» الجديدة «جالكسي نوت 10 ونوت 10 بلس»

سباق جديد وشرس بين «هواوي» و«سامسونج».. مَن ينتصر؟

سباق جديد وشرس بين «هواوي» و«سامسونج».. مَن ينتصر؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>