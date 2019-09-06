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الشرقية.. «حرس الحدود» ينقذ عائلة من 8 أشخاص علقت مركبتهم في الرمال

الشرقية.. «حرس الحدود» ينقذ عائلة من 8 أشخاص علقت مركبتهم في الرمال
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عائلة مكونة من 8 أشخاص من الجنسية الباكستانية واتضح أنهم رجلان و 3 نساء و3 أطفال علقت سيارتهم بالرمال في حدود مسؤوليات قطاع سلوى.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، إنه ورد بلاغ عن طريق هاتف طوارئ حرس الحدود 994 من مقيم باكستاني الجنسية يفيد أن سيارته علقت بالرمال شمال غرب ميناء العقير.

وأضاف أنه على الفور، جرى تكليف دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع سلوى بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي(DMRCC)، لتقديم المساعدة اللازمة ، وهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة متمنياً السلامة للجميع.

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