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هونور تطلق «Honor Play 3».. مواصفات مذهلة وأسعار مغرية

هونور تطلق «Honor Play 3».. مواصفات مذهلة وأسعار مغرية
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة هونور التابعة لهواوي، هاتفها الذكي “هونور بلاي 3” بكاميرا خلفية ثلاثية، دقة إحداها 48 ميغابكسل، والثانية والثالثة 8 و2 ميغابكسل على التوالي، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

مواصفات الهاتف التقنية:
1- شاشة قياس 6.39 بوصات بدقة 1560×720 بكسل.
2- ذاكرة عشوائية سعة 4 أو 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).
3- كاميرا أمامية ضمن الشاشة بدقة 8 ميغابكسل.
4- بطارية سعة 4000 ميللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

وتقول هونور إن الهاتف مقاوم للماء والغبار، وسيتاح بثلاثة خيارات لونية هي الأسود، والأزرق، والوردي.

الأسعار والتوافر
1- طراز (4 غيغابايت رام و 64 غيغابايت سعة تخزين داخلية) بسعر 140 دولاراً.
2- طراز (6 غيغابايت رام و 64 غيغابايت سعة تخزين داخلية) بسعر 180 دولاراً.
3- طراز (6 غيغابايت رام و 128 غيغابايت سعة تخزين داخلية) بسعر 180 دولاراً.

وسيفتح باب الطلب المسبق على الهاتف في 10 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الشحن في 17 منه.

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