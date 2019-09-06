5 طرق لـ «تدليك القدمين».. تخلصك من القلق والصداع وآلام الظهر

تواصل – وكالات:

يعتبر تدليك القدم وسيلة رائعة لتدليل نفسك والاسترخاء بعد يوم طويل متعب، لكن فوائد تدليك القدم لا تقتصر على هذا وحده، إذ أن التدليك يمكن أن يساعد أيضاً في التخفيف من التوتر والصداع والأرق والإجهاد.

فيما يلي 5 تقنيات لتدليك القدمين يمكنك القيام بها في المنزل، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:

１- للتخلص من القلق

يمكنك أن تتخلص من القلق عن طريق تدليك نقاط الضغط على قدمك بالقرب من أصابع قدميك. قم بلف أصابع قدمك مع بعضها، ومن ثم ضع إبهامك على أسفل القدم ودلّك المنطقة بلطف في حركة دائرية.

２- للتخلص من الإجهاد والضغط

يمكن أن تساعد تقنية التدليك هذه في التخفيف من التوتر والإجهاد. أمسك الجزء العلوي من قدمك بإحدى يديك، وأمسك ظهر قدمك باليد الأخرى، ومن ثم دلك كعب القدم برفق بحركة دائرية باستخدام إبهامك.

３- للتخلص من الصداع

يمكن أن يساعد تدليك أصابع قدميك في التخفيف من الصداع والتوتر والتشنجات في أصابع القدم. أمسك القدم بيد واحدة، أسفل القوس، ثم ضع إبهام يدك الأخرى على إصبع القدم الكبير. قم بتدوير إصبع القدم بحزم إلى جانب واحد واسحبه من أعلى إلى أسفل. كرر الشيء نفسه مع أصابع القدم الأخرى.

４- للتخلص من الآلام العامة

هذا التمرين البسيط يمكن أن يساعدك على التخلص من أي نوع من آلام الجسم. اجلس على كرسي أو أريكة وضع كرة الغولف أو التنس على الأرض تحت قدمك. ومن ثم قم بدحرجة الكرة بقدميك لمدة 3 إلى 5 دقائق كل يوم.

５- للتخلص من آلام أسفل الظهر

تشير بعض الدراسات إلى أن أفضل طريقة لتخفيف آلام أسفل الظهر هي تدليك القدمين. عليك التركيز على نقاط الضغط على أقواس قدمك. ضع بضع قطرات من الزيت أو الكريم المرطب على يدك وقم بتدليك هذه المنطقة بلطف بإبهامك. حرك إصبعك من كعبك إلى أصابع القدم في سلسلة من الحركات القصيرة.