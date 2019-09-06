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«صحة عسير» تكشف التطورات الصحية لحالات التسمم بمطعم «بللسمر»

«صحة عسير» تكشف التطورات الصحية لحالات التسمم بمطعم «بللسمر»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم (الجمعة)، التطورات الصحية لحالات اشتباه التسمم الغذائي حيث ارتفع عددهم إلى 23 شخصا، وذلك بعد توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإغلاق مطعم في مركز بللسمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير بالنيابة سعيد الأحمري، أن الحالات كانت تعاني من قيء وآلام بالبطن وإسهال متكرر، وتم التعامل معها بإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة، حيث تبين تناولها وجبة غذائية من أحد المطاعم، وتم إبلاغ الطب الوقائي، وقام بأخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات.

وأضاف أنه تم استدعاء عمال المطعم لأخذ عيناتهم، مبينا أنه تم توزيع الحالات البالغ عددها 23 على أقسام التنويم، منها 8 حالات رجال و9 حالات نساء و6 حالات أطفال ووضعهم الصحي مطمئن ومستقر وفي استجابة للخطة العلاجية، لافتا إلى أنه لم تغادر المستشفى سوى حالة واحدة بعد تماثلها للشفاء.

وأكد الأحمري أن هناك متابعة مستمرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري و مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفي بللسمر العام للاطمئنان على صحة المرضى، وتقديم أوجه الرعاية لهم.

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