ربط آلي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين نهاية 2019.. لضبط التسعير والحد من التلاعب

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توقع المتحدث باسم لجنة شركات التأمين عادل العيسى، أن يكون الربط الآلي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين بنهاية العام 2019.

واعتبر العيسى أن الربط الآلي يساهم في الحد من حالات التلاعب، ويوفر فرصة للتسعير العادل، بحسب “المدينة”.

من جانب آخر، أشار العيسى إلى أن تأخير عمليات الاندماج بين شركات التأمين يعود إلى قرارات داخلية لمجالس إدارات تلك الشركات، مبيناً أن المنافسة الشديدة بين الشركات والتأمينات الإلزامية وخسائر استثمارات الشركات من أبرز تحديات سوق التأمين في المملكة.

يشار إلى أن شركتين في قطاع التأمين بالمنطقة الشرقية وقعتا في يونيو الماضي اتفاقاً مبدئياً للاندماج، على أن يحددا الموقف النهائي من الاندماج في غضون 120 يوماً من الاتفاق المبدئي.