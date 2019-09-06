توفر 24 ألف وظيفة.. إنشاء 419 مصنعاً بتمويل تجاوز 14 مليار ريال

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أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الصناعة والثروة المعدنية حالياً) خلال عام 2018، تراخيص لإنشاء 419 مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية.

وبلغ إجمالي تمويل تلك المصانع، بحسب التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ 14.3 مليار ريال، وتوفر أكثر من 24.4 ألف فرصة عمل.

وبيَّن التقرير أنه تم إصدار 67 ترخيصاً لصناعة المعادن بإجمالي تمويل بلغ 948 مليون ريال، و65 ترخيصاً لصناعة المنتجات الغذائية بتمويل 1.8 مليار ريال.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للمصانع القائمة في المملكة المرخصة من الوزارة بنهاية 2018 إلى 8442 مصنعاً توظف نحو 615 ألف موظف وعامل.