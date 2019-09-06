بشرى سارة من صندوق التنمية العقارية لجميع المستفيدين

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شدد المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، على أن عام 2020 سيشهد إعلان الموافقة النهائية لجميع المستفيدين في الصندوق، قائلا: “نكون بذلك قد أنهينا جميع من على قوائم الانتظار”.

وأكد صندوق التنمية العقارية أنه لم يتبق على قوائم الانتظار سوى 90 ألف مستفيد ستتم خدمتهم خلال العام المقبل مشيراً إلى أنه تمت خدمة 390 ألف مستفيد بشكل فعلي.

وشهدت عقود التمويل العقاري السكني المقدم من الصندوق للأفراد؛ نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغت بنهاية 2018م نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تُقارب 29.5 مليار ريال، بينما كانت في عام 2017م قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال.

وشهد الصندوق في عام 2016م توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.