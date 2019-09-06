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«مهرب» يهاجم مبنى مكافحة المخدرات في الخفجي بـ «سلاح رشاش»

«مهرب» يهاجم مبنى مكافحة المخدرات في الخفجي بـ «سلاح رشاش»
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 5:30 من صباح يوم أمس الخميس، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش ما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى.

وأوضح المتحدث أنه تم على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه.

وأضاف أنه ضبط بحوزته 4 أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.

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