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توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغيوم

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغيوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ تكونا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة،مكة المكرمة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة تتحول مابعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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