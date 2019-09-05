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«الخضيري» يكشف حقيقة «حبة سحرية» تعالج جميع الأمراض

«الخضيري» يكشف حقيقة «حبة سحرية» تعالج جميع الأمراض
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تواصل – فريق التحرير:

وجه عالم أبحاث المسرطنات الدكتور “فهد الخضيري” تحذيرا للجميع من انتشار إعلان منتج عبارة عن “حبّة سحرية” يُروجها “باعة الوهم” زعموا ترخيصها من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقالوا في خزعبلاتهم إنها دواء لكل الأمراض، وإنها علاج طبيعي من الأعشاب.

وقال “الخضيري” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “انظر هذه الحبّة السحرية يزعمون أنها مرخصة من التخصصي!! ومن مميزاتها أنها تسقط الجنين! وتحمي الجنين! وتُنقذ الجنين من الإسقاط! وتعافي العقيم وعلاج لكل الأمراض! والأسقام من عقم وسرطان وسمنة وسكر وضغط وكلسترول”.

وسخر الدكتور الخضيري من مروجي هذا الوهم بقوله: “تنشر السلام والأمن والأمان في العالم وتُنقذنا من كل شيء”.

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