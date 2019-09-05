شركة «بلاك روك» تفتتح أول مكتب لها في المملكة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “بلاك روك” أو “الصخرة السوداء”، افتتاح أول مكتب لها في المملكة لأول مرة، بغرض دعم مساعي الدولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وقالت المتحدثة باسم شركة “بلاك روك” إن “مكتب الرياض” سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لـ”رويترز”.

وأضافت المتحدثة أن مكتب الرياض أفتتح حديثًا، ويترأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقًا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار.

وتعد شركة “بلاك روك” أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم، كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع “بلاك روك”، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار؛ نظرا لتأثيرها على العديد من الشركات العالمية.

وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017، لدعم مساعي تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.