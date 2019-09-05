«حقوق الإنسان»: لن نتهاون مع شكاوى عدم السماح للموظف بالصلاة

تواصل – فريق التحرير:

شدد مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة صالح بن سرحان الغامدي، على أن الجمعية لن تتهاون مع أي شكوى ضد أي منشأة لا تسمح لموظفيها بأداء الصلاة بحجة “ساعات العمل”.

وتوعد الغامدي بتصعيد الشكوى للجهات العليا، مضيفا أن هناك عقود بين المنشأة والموظف لابد من الالتزام بها، وهناك ساعات عمل لا يمكن تشغيل الموظف أكثر منها إلا في حالة أن يكون هناك بدل خارج الدوام.

وأشار إلى أنه في حالة وصول شكوى لنا من أي متضرر سنرفعها لجهة الاختصاص ونتابعها حتى يعطى كل من له حق حقه.

وتابع مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة “نستقبل الشكاوى من أي متظلم وخاصة إذا وجدنا في شكواه ظلما واضحا حيث نقوم بزيارة الجهة الصادر منها الشكوى للوقوف على الحقيقة، وأكثر التظلمات تأتي من الموظفين الصغار وليس من المسؤولين أو المديرين.

وختم الغامدي بقوله: “نضع بين أيدي المسؤولين تظلم الشاكي ونتابع حتى النهاية، ونؤكد أن جميعة حقوق الإنسان تستقبل أي شكوى لأننا نعمل بتوجيه ولاة أمرنا”.