الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال صيدلي على حساب بنكي لعميل

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

جزائية مكة تبرئ جميع المتهمين بقضية «رافعة الحرم».. تعرف على تفاصيل الحكم

جزائية مكة تبرئ جميع المتهمين بقضية «رافعة الحرم».. تعرف على تفاصيل الحكم
0

تواصل – مكة المكرمة:

قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي.

وقررت المحكمة، صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش، نظراً لعدم ثبوت المسؤولية وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

وكانت المحكمة الجزائية قد قررت نقض القضية، حيثُ تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، وفقا لصحيفة “المدينة”.

كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»

قرار من أمانة مكة بشأن عرض وبيع الإبل بمخططات «الخضراء والشرائع»

حريق هائل يلتهم 12 محلاً بـ «حراج المسترجع» في الطائف (صور)

حريق هائل يلتهم 12 محلاً بـ «حراج المسترجع» في الطائف (صور)

آخر تطورات مشاريع «النقل العام» بالعاصمة المقدسة.. 400 حافلة ذكية بالمرحلة الأولى

آخر تطورات مشاريع «النقل العام» بالعاصمة المقدسة.. 400 حافلة ذكية بالمرحلة الأولى

جمع الأجرة آليا وإدارة مواقع الحافلات عبر الـ GPS.. نظام ذكي لشركات النقل بمكة قريباً

جمع الأجرة آليا وإدارة مواقع الحافلات عبر الـ GPS.. نظام ذكي لشركات النقل بمكة قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>