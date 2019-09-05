جزائية مكة تبرئ جميع المتهمين بقضية «رافعة الحرم».. تعرف على تفاصيل الحكم

تواصل – مكة المكرمة:

قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي.

وقررت المحكمة، صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش، نظراً لعدم ثبوت المسؤولية وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

وكانت المحكمة الجزائية قد قررت نقض القضية، حيثُ تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، وفقا لصحيفة “المدينة”.

كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.