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«الصحة» تكشف عن موعد بدء حصر رغبات وظائف الدبلومات
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد بعد المقبل الموافق ١٥/ ٩/ ٢٠١٩م.

وكان عدد من الخريجين قد أوضحوا أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: “لا نعلم ما مصيرنا”.

وأضافوا أن “الصحة” اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي “حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل”.

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه ما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

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