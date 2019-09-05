التقرير الطبي للطفلة «زينب»: الورم السرطاني لا يستجيب للعلاج.. هذا هو الحل الوحيد

تواصل – جازان:

كشف تقرير طبي صادر عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، تفاصيل جديدة حول حالة الطفلة اليمنية “زينب”، التي تعاني ورما سرطانيا في الدماغ.

وأوضح التقرير أن الورم السرطاني الذي تعاني منه من النوع الخطير الذي يصعب الوصول إليه وإزالته جراحيا، لافتا إلى أن الورم لا يستجيب لأي نوع من العلاجات الكيميائية وحله الوحيد هو العلاج الإشعاعي التلطيفي، وهو غير متوفر سوى بالرياض وجدة.

وناشدت أسرة الطفلة أصحاب الخير التكفل بنقلها وعلاجها في مستشفى متخصص لإنقاذ حياتها.

يذكر أن الطفلة “زينب” تدهورت حالتها الصحية قبل نحو شهر؛ حيث اعتقدت أسرتها في بادئ الأمر أنا حالتها بسبب مس أو عين وعالجوها بالرقية، قبل أن تتأزم حالتها وينقلوها لمستشفى جازان، ويكتشفوا أنها تعاني ورما سرطانيا.