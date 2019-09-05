بالأرقام.. تعرف على حجم مبيعات القطاع الخاص من الدواء

تواصل- الرياض:

قال رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية فيصل الدايل، إن إجمالي مبيعات القطاع الخاص في سوق دواء المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 8 مليارات ريال، بزيادة 1.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الدايل أن القطاع الخاص تمكن من بيع 257 مليون وحدة خلال النصف الأول العام الجاري مقابل 264 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً أن تصل مبيعاته بنهاية العام الجاري نحو 16 مليار ريال، تمثل قيمة 520 مليون وحدة.

وأشار وفقا إلى أن أكبر مجموعة علاجية في السوق المحلية كانت المضادات الحيوية التي تبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال، حيث تم بيع نحو 43.8 مليون وحدة، لافتاً إلى أن حجم التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 1.1 مليار ريال، وتوقع أن يصل بنهاية العام إلى نحو 2.13 مليار ريال.

ولفت إلى وجود ست شركات وطنية ضمن قائمة أفضل 20 شركة، حققت مبيعات بقيمة 3.6 مليار ريال بعد أن باعت نحو 156 مليون وحدة، بنسبة 45% من إجمالي مبيعات الشركات الـ20. حسب” الاقتصادية”.