الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

بالأرقام.. تعرف على حجم مبيعات القطاع الخاص من الدواء

بالأرقام.. تعرف على حجم مبيعات القطاع الخاص من الدواء
0

تواصل- الرياض:
قال رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية فيصل الدايل، إن إجمالي مبيعات القطاع الخاص في سوق دواء المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 8 مليارات ريال، بزيادة 1.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الدايل أن القطاع الخاص تمكن من بيع 257 مليون وحدة خلال النصف الأول العام الجاري مقابل 264 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً أن تصل مبيعاته بنهاية العام الجاري نحو 16 مليار ريال، تمثل قيمة 520 مليون وحدة.

وأشار وفقا إلى أن أكبر مجموعة علاجية في السوق المحلية كانت المضادات الحيوية التي تبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال، حيث تم بيع نحو 43.8 مليون وحدة، لافتاً إلى أن حجم التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 1.1 مليار ريال، وتوقع أن يصل بنهاية العام إلى نحو 2.13 مليار ريال.

ولفت إلى وجود ست شركات وطنية ضمن قائمة أفضل 20 شركة، حققت مبيعات بقيمة 3.6 مليار ريال بعد أن باعت نحو 156 مليون وحدة، بنسبة 45% من إجمالي مبيعات الشركات الـ20. حسب” الاقتصادية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>