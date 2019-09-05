اختفى منذ 76 يوماً.. 20 ألف ريال مكافأة لمن يعثر على القحطاني «مفقود الرياض»

تواصل – الرياض:

كثفت أسرة المواطن عايض فهد القحطاني؛ الذي فُقد في 18 شوال الماضي بالرياض، من عملية البحث عنه، بعد دخول اختفائه إلى اليوم الـ 76 من دون أن يعلم أحد شيئاً عن مصيره.

من جانبهم دشن ناشطون على مواقع التواصل وسما للمشاركة في البحث عن المواطن البالغ من العمر 42 عاماً، فيما أعلنت أسرته عن مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.

وذكرت شقيقة المفقود، أن أخاها كان يسكن بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض، وانقطع التواصل معه بعد خروجه يوم الجمعة 18 شوال الماضي حيث كان يرتدي ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوالاً أو يقود سيارة، مشيرة إلى أنه يعاني مرض الصرع.

وأوضحت أنهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة حيث قدموا بلاغاً بمواصفاته لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، لكن دون جدوى حتى هذه اللحظة.