التشهير بمواطنة ومقيم مارسا الغش التجاري في محل بالباحة

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن التشهير بمواطنة ومقيم مارسا الغش التجاري في أحد المحلات بمدينة الباحة، مشيرة إلى حيازة المحل عبوات زيوت سيارات مفتوحة تم الاحتفاظ بها بقصد بيعها مرة أخرى.

وفرضت الوزارة غرامة على المخالفين، إضافة لنشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما. وبينت أن التشهير بالمخالفين تم بعد صدور قرار من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة.

يذكر أن عقوبات الغش التجاري قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معاً، إضافة إلى مصادرة المنتج، وإتلاف السلع المغشوشة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.