الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

التشهير بمواطنة ومقيم مارسا الغش التجاري في محل بالباحة

التشهير بمواطنة ومقيم مارسا الغش التجاري في محل بالباحة
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن التشهير بمواطنة ومقيم مارسا الغش التجاري في أحد المحلات بمدينة الباحة، مشيرة إلى حيازة المحل عبوات زيوت سيارات مفتوحة تم الاحتفاظ بها بقصد بيعها مرة أخرى.

وفرضت الوزارة غرامة على المخالفين، إضافة لنشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما. وبينت أن التشهير بالمخالفين تم بعد صدور قرار من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة.

يذكر أن عقوبات الغش التجاري قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معاً، إضافة إلى مصادرة المنتج، وإتلاف السلع المغشوشة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تورط في جريمة بـ «مكة»

الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تورط في جريمة بـ «مكة»

استدعاء 94 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل يؤدي لحدوث «كارثة»

استدعاء 94 سيارة «مرسيدس» بسبب خلل يؤدي لحدوث «كارثة»

بينهم رجل أمن.. وفاة 3 أشخاص في حادث مروع بـ«الباحة» (صور)

بينهم رجل أمن.. وفاة 3 أشخاص في حادث مروع بـ«الباحة» (صور)

التجارة تتوعد كل من يروج لعباءة «السيفين والنخلة».. والنيابة تلوح بـ«التعزير»

التجارة تتوعد كل من يروج لعباءة «السيفين والنخلة».. والنيابة تلوح بـ«التعزير»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>