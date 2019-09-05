حصر موظفي «التعليم» ممن تجاوزوا الـ60 عاماً.. لهذا السبب

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تواصل- عسير:

وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، جميع إداراتها وأقسامها ومكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة “بنين وبنات” بسرعة الرفع بأسماء المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممن بلغوا الستين عاماً، باعتبارها السن النظامية للتقاعد.

وشدد مدير إدارة الموارد البشرية المكلف إبراهيم جهاش بضرورة الرفع بأسماء مواليد عام 1381هــ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وبيان خدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية التي تم العمل بها سابقا وإرفاق الآيبان البنكي مصدقا من البنك وإخلاءات طرف من البنك الاجتماعي والبنك العقاري.

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