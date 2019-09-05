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تعرف على أسباب وأعراض مرض «الصرع»

تعرف على أسباب وأعراض مرض «الصرع»
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تواصل – وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن سبب الصرع، النشاط المفرط لبعض نطاقات المخ أو المخ بأكمله، ما يتسبب في إعطاء إشارات بشكل زائد عن الحد.

وأضافت الرابطة أن من أسباب الصرع كذلك التهاب السحايا، أو التهاب المخ، أو أورام، وفي بعض الأحيان لا يكون السبب واضحاً.

وتتمثل أعراض الصرع في التشنجات العضلية، وفقدان الوعي، والهلاوس، وغالباً ما تستمر نوبة الصرع  5 دقائق، تعقبها إغفاءة بين 10 و20 دقيقة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالصرع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لأن نوبات الصرع ترفع خطر السقوط، أو التعرض لكسور خطيرة.

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