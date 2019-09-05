الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

لا تتناول الأسبرين من دون استشارة طبية.. لهذه الأسباب

لا تتناول الأسبرين من دون استشارة طبية.. لهذه الأسباب
0

تواصل – وكالات:

للأسبرين فوائد صحية رائعة، مثل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، ومنع تجلط الدم وبالتالي الوقاية من انسداد الشرايين، إلى جانب أنه مسكن فعّال، ومضاد للالتهابات. لكن الآثار الجانبية للأسبرين ليست هينة، لذلك لا ينبغي تناوله لفترات طويلة، والأفضل استشارة الطبيب قبل الاعتماد على الأسبرين.

ويعتبر الأسبرين محظوراً على الأطفال قبل سن 12 سنة، وتمنع بعض الدول مثل بريطانيا تناوله لمن هم أقل من 16 عاماً لأنه يؤثر سلباً على نمو دماغ الطفل.

ولا ينبغي للحوامل تناول الأسبرين لأي سبب من الأسباب لأنه يضر الأم والجنين وخاصة الأوعية الدموية للطفل.

وتحظر دول أخرى منها الولايات المتحدة تناول الأسبرين بعد تخطي الـ 70 لأن تناوله يومياً يمكن أن يسبب نزيفاً.

ومن الآثار الجانبية لتناول الأسبرين لفترة طويلة قرحة المعدة، ونزيف القولون. وإذا كان الطبيب قد أوصى بتناول الأسبرين وشعرت بحرقة في المعدة ينبغي التوقف عن تناول الدواء، ومراجعة الطبيب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«دراسة»: تناول الأسبرين يزيد فرص الشفاء من «السرطان»

«دراسة»: تناول الأسبرين يزيد فرص الشفاء من «السرطان»

7 أسباب وراء شعورك بـ«ضيق التنفس»

7 أسباب وراء شعورك بـ«ضيق التنفس»

للنساء.. تناول هذا الدواء يومياً أثناء الحمل يقلل خطر الإصابة بـ«التسمم»

للنساء.. تناول هذا الدواء يومياً أثناء الحمل يقلل خطر الإصابة بـ«التسمم»

«النمر» يحذر من عادة خاطئة عند تناول «الأسبرين وأدوية الضغط».. تسبب مرضًا خطيرًا

«النمر» يحذر من عادة خاطئة عند تناول «الأسبرين وأدوية الضغط».. تسبب مرضًا خطيرًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>