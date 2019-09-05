اشتراطات جديدة تؤخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية

تواصل- الرياض:

قالت مصادر إن اشتراطات جديدة فرضتها سفارة المملكة في بنجلاديش تسببت في تكدس معاملات العمالة المنزلية البنجلاديشية وتأخر وصولها إلى المملكة.

وذكرت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن المعاملات المتكدسة بلغت نحو 10 آلاف معاملة منذ شهرين، ما ساهم في تأخير وصول العمالة المنزلية إلى المملكة في موعدها المحدد.

وأضافت أن سفارة المملكة في دكا فرضت اشتراطات جديدة، وألغت اعتماد عدد من المراكز الصحية المصدرة للشهادات الطبية، ما تسبب في تأخير 90% من المعاملات.

وأوضحت أن مكاتب الاستقدام بانتظار اعتماد مراكز صحية جديدة لإنهاء حالة تكدس المعاملات، مشيرة إلى أن الفحص الطبي يعتبر شرطا أساسيا لتصديق المعاملات من قبل السفارة.

وبينت أن نسبة العمالة البنغلاديشية في المملكة تتجاوز 15%، وأن فاتورة استقدامها تتراوح بين 13 – 15 ألف ريال، وراتبها الشهري يبلغ 1000 ريال.