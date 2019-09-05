الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

الدفاعات الجوية تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين نيجيري بجدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

اشتراطات جديدة تؤخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية

اشتراطات جديدة تؤخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية
0

تواصل- الرياض:

قالت مصادر إن اشتراطات جديدة فرضتها سفارة المملكة في بنجلاديش تسببت في تكدس معاملات العمالة المنزلية البنجلاديشية وتأخر وصولها إلى المملكة.
وذكرت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن المعاملات المتكدسة بلغت نحو 10 آلاف معاملة منذ شهرين، ما ساهم في تأخير وصول العمالة المنزلية إلى المملكة في موعدها المحدد.
وأضافت أن سفارة المملكة في دكا فرضت اشتراطات جديدة، وألغت اعتماد عدد من المراكز الصحية المصدرة للشهادات الطبية، ما تسبب في تأخير 90% من المعاملات.
وأوضحت أن مكاتب الاستقدام بانتظار اعتماد مراكز صحية جديدة لإنهاء حالة تكدس المعاملات، مشيرة إلى أن الفحص الطبي يعتبر شرطا أساسيا لتصديق المعاملات من قبل السفارة.
وبينت أن نسبة العمالة البنغلاديشية في المملكة تتجاوز 15%، وأن فاتورة استقدامها تتراوح بين 13 – 15 ألف ريال، وراتبها الشهري يبلغ 1000 ريال.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مخالفات «حظر التدخين بأماكن العمل» في أول يوم تطبيق

مخالفات «حظر التدخين بأماكن العمل» في أول يوم تطبيق

إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص.. تعرف على «الجنسية المُتصدرة»

إصدار 148 ألف تأشيرة سائق خاص.. تعرف على «الجنسية المُتصدرة»

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المنظم لـ«سوق العمل».. إغلاق نهائي وغرامات قاسية

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات المنظم لـ«سوق العمل».. إغلاق نهائي وغرامات قاسية

تعديلات مهمة في جدول مخالفات وعقوبات وزارة العمل.. اطلع عليها هنا

تعديلات مهمة في جدول مخالفات وعقوبات وزارة العمل.. اطلع عليها هنا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ
تدوينات حرة

رِجالُ الوطنِ في ذاكرةِ التُّراثِ الصِّناعِيّ

المزيد
يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>