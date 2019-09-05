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القنصل الصيني يكشف عن أبرز صادرات بلاده إلى المملكة

القنصل الصيني يكشف عن أبرز صادرات بلاده إلى المملكة
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تواصل- الرياض:
قال القنصل العام الصيني في جدة تان بانجلين، إن أسعار المنتجات الصينية بالمملكة عادلة، مشيراً إلى أن الإلكترونيات والأدوات الكهربائية تعد أبرز الصادرات إلى السوق المحلية.

وأشاد بانجلين بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين، مؤكدا أنها فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، لافتا إلى نقل التقنية الصينية إلى المشاريع بالمملكة.

وأشار في لقاء إعلامي في مقر القنصلية، وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أن بلاده تسجل سنوياً نسبة من السياح السعوديين، مبيناً أن بعض الجامعات بالمملكة بدأت في تعليم اللغة الصينية عبر برامجها، التي سيتم من خلالها إرسال بعض المدرسين إلى الصين لتعلم الصينية.

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