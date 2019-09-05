احتياجات ومطالب أحياء شرق وغرب العاصمة على طاولة «بلدي الرياض»

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تواصل – فريق التحرير:

استقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد العريدي وعضوا المجلس الأستاذ أحمد الشمري، والأستاذ نواف بن شفلوت، أهالي أحياء الشفا، وبدر، والفواز، والعوالي، والحزم، والمعيزيلة، والرمال، للاستماع إلى احتياجات الأهالي للخدمات البلدية وعرض شكواهم بشأن الأمور المتعلقة بأحيائهم.

ورحب رئيس المجلس في مستهل اللقاء بالإخوة المواطنين ساكني الأحياء وأصدقاء المجلس فيها، مؤكدا أن هذا البرنامج جاء للاستماع لصوتهم بشكل دائم وتعميق التواصل معهم بما يخدم المواطنين والمدينة، ثم قدم الرئيس عرضًا حول جهود المجلس ولقاءاته مع الجهات الخدمية حول الشكاوى المتعلقة بهذه الأحياء وردود الجهات حيالها.

وأشار الأستاذ خالد العريدي إلى أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على إيصال احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات البلدية، والخدمية المختلفة مستعرضاً جهود المجلس ومتابعاته في هذا الخصوص.

وقد عرض سكان الأحياء عددا من مطالبهم التي تمحورت حول توفير عدد من الخدمات البلدية مثل سفلتة الشوارع، والأرصفة، والإنارة، والنظافة، والتشجير، وغيرها، إضافة إلى الخدمات المقدمة من الجهات الأخرى كتنفيذ شبكات للصرف الصحي، ومعالجة انقطاعات المياه، وضعف الاتصالات والإنترنت.

وأوضح المهندس ريان الخربوش من إدارة التنفيذ والإشراف بالأمانة، بأنه تم اعتماد عقود لتنفيذ الإنارة في أحياء الفواز، والحزم، والعوالي، كما أوضح المهندس نايف الحربي مدير المشاريع بإدارة الحدائق أن العمل جاري على ترسية مشروع لإنشاء حديقة في حي أحد، مشيراً إلى أنه تم تسليم ثلاثة مواقع أخرى للمقاول في نطاق بلدية الشفا لإنشاء حدائق فيها.

كما ذكر المهندس عبدالرحمن البواردي من إدارة الحدائق أنه سيتم مراعاة توسيع رصيف المواقف المجاور لجامع العمران ليكون ممشى، مشيراً إلى أنه سيتم التشجير باستخدام المياه الرمادية من المسجد، وأوضح المهندس عبدالعزيز العوني من إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة، أنه سيتم زيارة المواقع المحددة من المواطنين أهالي أحياء الفواز والعوالي لمعاينة وضع الأرصفة فيها.

وفيما يتعلق بمشكلة معامل البلاستيك في الشفا، فقد أكد رئيس بلدية الشفاء المهندس نايف العيسى بأنه تم إشعار المعامل بعدم تجديد الرخصة، بحسب التعميم الوارد من أمين منطقة الرياض، وسيتم إغلاق المعامل بعد سنة حسب المدة المحددة لهم.

كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي شركة المياه الوطنية وهم المهندس علي الشهراني، والمهندس فهد القرني، والمهندس عبدالله الدوسري، والمهندس عبدالله الأسود، والأستاذ حمزة الزهراني، والأستاذ ماجد الجار الله، وتم الإيضاح أثناء اللقاء أنه تم أنه جاري العمل على مشاريع الصرف الصحي في حي بدر وعكاظ والفواز، وأن العمل جاري على دراسة تنفيذ شبكة للصرف الصحي في حي العوالي وفي انتظار الاعتمادات المالية للبدء فيها، كما تمت الإشارة إلى وجود 6 مشاريع مستقبلية للخدمات البيئية بحي الرمال، منها استكمال تنفيذ محطة الرفع خلال 10 أشهر بإذن الله.

وفي نهاية اللقاء عبر الأستاذ خالد العريدي وأعضاء المجلس، عن سعادتهم بلقاء أهالي الأحياء، مؤكدين بأن المجلس سيعمل بكل جهده لتطوير واقع الخدمات البلدية، وتلبية احتياجات الأحياء ومطالب المواطنين.

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