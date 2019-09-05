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سفارة المملكة بواشنطن لـ«المواطنين»: احذروا مسار إعصار «دوريان»

سفارة المملكة بواشنطن لـ«المواطنين»: احذروا مسار إعصار «دوريان»
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تواصل – فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة في واشنطن بالمواطنين المتواجدين في عدد من الولايات الأمريكية، بأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان.

وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “على المواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار والالتزام بتعليمات السلطات المحلية”.

وأشارت السفارة إلى أنها تتابع تطورات الإعصار، بالتنسيق مع القنصليات والملحقيات التابعة لها هناك، مؤكدة أنها أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية.

يذكر أن الاعصار دوريان، يقترب حاليا من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخصوصا فلوريدا، بعدما خلف أضراراً كبيرة في الباهاماس، إذ نشطت عمليات الاغاثة أمس الأربعاء، لاجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر الباهاماس التي ضربها الاعصار.

وسجل الإعصار، دماراً كبيراً في ارخبيل الكاريبي حيث قضى سبعة أشخاص بحسب حصيلة غير نهائية ولحقت أضرار جسيمة في منازل جراء قوة الرياح.

ويتوقع أن يلامس فلوريدا خلال ساعات، قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأمريكي الجنوبي الشرقي، وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية.

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