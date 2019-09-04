هل توجد زيادة في قيمة دعم شهر سبتمبر؟.. «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الزيادة في قيمة الدعم المستحق لهذا الشهر.

وكان أحد المغردين قد توجه باستفسار عبر حساب خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “هل يوجد زيادة الشهر هذا

أو لا؟”.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما”، ويتضح من الرد أنه لا زيادة في قيمة الدعم واستمرار احتساب الدعم وفقا لنفس المعايير السابقة والمتعلقة بدخل الأسر وعدد أفرادها.

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.