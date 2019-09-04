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وفاة مواطن سقط بـ«بلدوزر» من قمة «جبل عفف» بأضم.. التفاصيل كاملة (صور)

وفاة مواطن سقط بـ«بلدوزر» من قمة «جبل عفف» بأضم.. التفاصيل كاملة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة أضم، مساء اليوم الأربعاء، وفاة مواطن بعد انجراف بلدوزر كان يقوده على مشارف جبل عفف جنوب شرق محافظة أضم.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن فرق الإنقاذ التابعة لمدني أضم باشرت مساء اليوم بلاغا من مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة مفاده سقوط معدة ثقيله من نوع بلدوزر مجنزر من على أحد القمم الجبلية الواقعة جنوب شرق محافظة أضم ٤٠كم تقريا عن المحافظة.

وأضاف أنه مع وصول الفرق لأقرب نقطة من موقع الحادث والتي تبعد قرابة ١٠كم عن انجراف المعدة الثقيلة عاودت الفرق سلك طرق بديله عن طريق عربات الإنقاذ ذات الدفع الرباعي للوصول إلى اقرب نقطة ممكن الوصول إليها في ضل التضاريس الجبلية الوعرة في محيط الحادث.

وتابع “أن الفرق تمكنت من النزول إلى نقطة توقف المعدة بعد انجرافها ممشطة المنطقة بحثا عن قائدها مستخدمه في عمليات النزول حبال الإنقاذ والسلالم اليدوية.

وأشار العقيد سرحان إلى أنه تم العثور على قائد المعدة على بعد أمتار منها بعد أن غطته كميات من الصخور المنجرفة من على قمة جبل عفف نتيجة تدحرج البلدوزر إلى قاع المرتفع الصخري لمسافة تصل إلى ١٠٠م تقريبا.

وأضاف أنه تم انتشاله عن طريق الفرق بعد أن فارق الحياة نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث بكافة حيثياته لجهة الاختصاص . داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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