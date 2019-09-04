إنجاز أمني.. تفاصيل إحباط تهريب 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز.. والمفتي: العناية بالقرآن من أولى اهتمامات قادة البلاد

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز.. والمفتي: العناية بالقرآن من أولى اهتمامات قادة البلاد

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

إنجاز أمني.. تفاصيل إحباط تهريب 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة (فيديو)

إنجاز أمني.. تفاصيل إحباط تهريب 32 مليون قرص مخدر إلى المملكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

في إنجاز أمني جديد أحبطت قوات الأمن مخططا لتهريب أكثر من (٣٢) مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، في ثلاث عمليات استباقية، خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام ١٤٤٠هـ.

وجاء إحباط تلك المحاولات، بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.

وأسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن ضبط (18.787.898) قرص “إمفيتامين” خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) متهماً بينهم ستة سعوديين، وأربعة من الجنسية التركية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية.

وتم ضبط (10.971.000) قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، وضبط ثلاثة ملايين قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إحباط تهريب 33 مليون قرص «إمفيتامين».. وضبط 15 مهرباً (صور)

إحباط تهريب 33 مليون قرص «إمفيتامين».. وضبط 15 مهرباً (صور)

وزير روسي قريبًا بالمملكة تمهيداً لزيارة بوتين المرتقبة

وزير روسي قريبًا بالمملكة تمهيداً لزيارة بوتين المرتقبة

القنصلية في هيوستن لـ«المواطنين»: احذروا العاصفة «دوريان»

القنصلية في هيوستن لـ«المواطنين»: احذروا العاصفة «دوريان»

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: تجنبوا هذه المناطق

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: تجنبوا هذه المناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>