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حِمية «ديتوكس» هل تفيد في تخليص الجسم من السموم فعلاً؟

حِمية «ديتوكس» هل تفيد في تخليص الجسم من السموم فعلاً؟
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تواصل – وكالات:

انتشرت في الآونة الأخيرة حِميات غذائية تعرف باسم “الديتوكس” تَعد بتخليص الجسم من السموم المتراكمة بفعل التغذية غير الصحية، والعوامل البيئية، والتوتر النفسي والتدخين. فما مدى جدوى هذه الحِميات؟

وقال الدكتور يوهانس جورج فيكسلر، في إجابته على هذا السؤال، إن تأثير حِميات الديتوكس لم يثبت علمياً حتى الآن، مشيراً إلى أن الجسم، الذي يتمتع بالصحة، يطرد السموم بنفسه عبر الجلد، والكبد، والرئة، والكلى، والأمعاء، ولا يحتاج إلى هذه الحِميات أو أي منتجات ديتوكس في صورة أقراص، أو مكملات غذائية، أو لاصقات للأقدام.

وأشار اختصاصي التغذية العلاجية الألماني، إلى أن حِميات الديتوكس الدائمة تنطوي على خطر الإصابة بسوء التغذية، ونقص البروتينات، والدهون بالجسم، مضيفاً أنه رغم أن تناول الخضراوات، والفواكه في صورة عصير أو مشروب مثلج “سموثي”، يمد الجسم بالطاقة، إلا أنه يمده بالقليل من الألياف الغذائية المهمة للصحة عامة، والأمعاء خاصة.

وبدل حِميات الديتوكس، ينصح فيكسلر باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، التي تتسم بالتنوع والتوازن، أي تناول 5 حصص من الخضراوات والفواكه يومياً، ومنتجات الحبوب الكاملة لمحتواها العالي من الألياف الغذائية، وشرب الماء بكمية كافية تصل إلى 3 لترات يومياً، تبعاً لطول القامة ووزن الجسم.

ومن المهم أيضاً المواظبة على الرياضة، والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين. وبشكل عام لا يجوز اتباع حِميات الديتوكس دون الرجوع إلى الطبيب، خاصة إذا كانت تتضمن تعاطي أدوية.

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