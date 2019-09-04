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«ساما»: 8 خطوات لتقديم شكوى إذا واجهتك مشكلة مع بنك أو شركة تأمين

«ساما»: 8 خطوات لتقديم شكوى إذا واجهتك مشكلة مع بنك أو شركة تأمين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، 8 خطوات لتقديم العميل شكوى إذا واجهته مشكلة مع أحد البنوك أو شركات التمويل أو التأمين، وذلك من خلال إدارة حماية العملاء.

وقالت “ساما”: إن “أولى الخطوات الثمانية، تبدأ بزيارة موقع “ساما تهتم”، ثم إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول، يليه الضغط على أيقونة إضافة طلب جديد”.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية هي اختيار القطاع الذي يندرج تحته موضوع الشكوى، ثم اختيار المنتج محل الشكوى، يتبعه إدخال البيانات المطلوبة والضغط على “إرسال”، يليه ظهور رسالة تؤكد نجاح رفع الشكوى والرقم المرجعي لها، ثم وصول رسالة تأكيد على رقم الجوال المسجل في الموقع.

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