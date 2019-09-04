الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

توجيه عاجل من وزارة التعليم لمنسوبيها بشأن الدوام الرسمي

توجيه عاجل من وزارة التعليم لمنسوبيها بشأن الدوام الرسمي

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

إلزام آباء مماطلين بدفع 122 مليون ريال نفقة لأبنائهم

إلزام آباء مماطلين بدفع 122 مليون ريال نفقة لأبنائهم
0

تواصل – واس:

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 10937 ممتنعا عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري المنصرم 1440 هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، وكانت جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ3893 طلباً، بقيمة 40 مليون ريال، تليها الرياض بـ2664 طلباً، بقيمة 39.6 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1775 طلباً، لاستعادة

نحو 15.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ792 طلباً، بقيمة 6 ملايين ريال.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلباً، بقيمة 4.4 مليون ريال، تليها عسير بـ368 طلباً، بقيمة 5.4 ملايين ريال، ثم تبوك بـ284 طلباً، بقيمة 1.7 مليون ريال، ثم جازان بـ278 طلباً، بقيمة 4 ملايين ريال، ثم الجوف بـ159 طلباً، بقيمة 2 مليون ريال.

وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلباً، بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة بـ67 طلباً، بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال، ، ثم نجران بـ30 طلب بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«محاكم التنفيذ» تستقبل أكثر من 4 آلاف عقد إيجار موحد كسندات

«محاكم التنفيذ» تستقبل أكثر من 4 آلاف عقد إيجار موحد كسندات

إلزام 7883 ممتنعاً عن النفقة بدفع 96 مليون ريال لأبنائهم

إلزام 7883 ممتنعاً عن النفقة بدفع 96 مليون ريال لأبنائهم

محاكم التنفيذ تُلزم 6559 مماطلًا بدفع 84 مليون ريال نفقة لأبنائهم

محاكم التنفيذ تُلزم 6559 مماطلًا بدفع 84 مليون ريال نفقة لأبنائهم

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>