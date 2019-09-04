إحباط تهريب 33 مليون قرص «إمفيتامين».. وضبط 15 مهرباً (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص “إمفيتامين” خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية، إن عملية الإطاحة بعصابات التهريب جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، فتم اتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريبها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي تستخدم أراضيها في عمليات التهريب.

وبين أن جهود الجهات الأمنية المشتركة أسفرت عن ضبط أكثر من 18.7 مليون قرص “إمفيتامين” خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، وتم القبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم 15 متهماً بينهم ستة مواطنين وأربعة أتراك وباكستانيان، وأردنيان وسوري.

كما تم ضبط نحو 11 مليون قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، فضلا عن ضبط نحو 3 ملايين قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.