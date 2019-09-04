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مشهد غير مألوف.. حصان بجوار الركاب على متن طائرة!

مشهد غير مألوف.. حصان بجوار الركاب على متن طائرة!
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تواصل – وكالات:

في مشهد غريب وغير مألوف، ظهر حصان صغير في طابور ركاب ينتظرون الصعود إلى الطائرة، في مطار مدينة شيكاغو الأميركية، وفق ما أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخالف هذا الأمر ما اعتاد عليه المسافرون، الذين يجبرون على وضع الحيوانات في قسم الشحن الخاص بالطائرة.

وأظهرت لقطات فيديو الحصان الصغير (وهي أنثى يطلق عليه اسم فرس) داخل قمرة الركاب، في الطائرة التابعة لشركة “أميركان إيرلاينز”، التي كانت في رحلة داخلية من شيكاغو إلى نبراسكا.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، الأربعاء، أن الحصان صعد بالفعل مع أصحابه على متن الطائرة، وظل معهم طوال الرحلة في قمرة الركاب.

وكانت أنثى الحصان أمام مقعد صاحبها في الدرجة الاقتصادية بالطائرة، لكن، لماذا حدث هذا الاستثناء؟

وتقول السلطات الأمريكية إن أنثى الحصان، واسمها “فليرتي”، تنطبق عليها شروط معينة تتيح إمكان سفرها في قمرة الركاب.

وتشير إلى أن هناك حيوانات يسمح لها بدخول قمرة الركاب، في محاولة لتهدئة أعصاب المسافرين المتوترة، مثل بعض أنواع القطط والكلاب والديك الرومي، أو “حيوانات الخدمة” التي تتلقى تدريبا على أداء مهام تساعد شخص ذي إعاقة، مثل حالة “فليرتي”، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وتقول صاحبة “فليرتي”، أبريا هينسلي (33 عاماً) إن الحيوان “تلقى تدريبات من أجل مساعدتي في أمور عدة من التنقل”، وترافقها “فليترتي” الموجودة معها منذ عامين، في أداء مهام يومية وتغلبها على إعاقتها.

 

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