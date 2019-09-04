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«بلدية الساحل» تطرح 28 فرصة استثمارية بواجهة عسير البحرية

«بلدية الساحل» تطرح 28 فرصة استثمارية بواجهة عسير البحرية
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تواصل – عسير:

تستعد بلدية الساحل في عسير لطرح عدة مواقع للاستثمار بالواجهة البحرية بالحريضة والتي تعتبر واجهة منطقة عسير البحرية، نظراً لتمتعها ببيئة جاذبة للمستثمرين، حيث تضم الواجهة مشاريع تنموية واعدة من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن.

وتتنوع تلك المشاريع كالتالي: مطاعم ومقاهٍ، فود ترك، عربات وجبات متحركة، جلسات شاطئية، صرافات دائمة، صرافات موسمية، رالي سفاري، ملاهٍ، سينما، مركز غوص، مخيمات، شاليهات، طيران رياضي، مسار للدراجات، مقهى بلوت، خيمة العروض، قوارب بحرية، ألعاب مائية، قوارب نزهه، دبابات مائية، درجات هوائية، تأجير جلسات عربية.

من جهته أكد رئيس بلدية الساحل “علي بن سعيد آل جلبان” أن البلدية تسعى لزيادة حجم الاستثمارات داخل إطار خدماتها وعملها بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني والذي يسهم في تنوع مصادر الدخل حيث يأتي ذلك تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة وتنفيذاً لرؤية 2030.

وأضاف “جلبان” أنه سوف يتم عقد ندوة استثمارية بحضور رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في واجهة عسير البحرية وكذلك للتعريف بالمواقع المطروحة للاستثمار.

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