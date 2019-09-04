إطلاق المرحلة الثالثة.. «التعليم» تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ «بوابة المستقبل»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

«التحالف»: صاروخ باليستي حوثي يسقط داخل صعدة

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد.. إليك أهم الأرقام الواردة فيه

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز.. والمفتي: العناية بالقرآن من أولى اهتمامات قادة البلاد

انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز.. والمفتي: العناية بالقرآن من أولى اهتمامات قادة البلاد

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

إطلاق المرحلة الثالثة.. «التعليم» تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ «بوابة المستقبل»

إطلاق المرحلة الثالثة.. «التعليم» تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ «بوابة المستقبل»
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة بوابة المستقبل للتحول الرقمي في المدارس، موضحة إنها تستهدف بذلك 17 إدارة تعليمية بالمملكة.

ويركز المشروع على توفير الأدوات التقنية لتحسين البيئة التعليمية، ويعمل كذلك على زيادة ورفع التحصيل العلمي والمهاري وتوفير كافة الوسائل الحديثة والتقنيات المتنوعة لتحسين وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، حيث تستهدف في مرحلتها الثالثة إلى إدخال بوابة المستقبل في 17 إدارة تعليمية حول المملكة.

وأضاف المقبل أن عملية تهيئة الميدان في إدارات التعليم المنضمة حديثاً قد انطلقت مع مطلع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ، وقد تم زيارة إدارات تعليم العلا، والمهد، ومكة المكرمة، والطائف.

وستتواصل الزيارات بـ8 إدارات تعليمية في المنطقة الجنوبية (الباحة، والمخواة، ووادي الدواسر، ونجران، وظهران الجنوب، و سراة عبيدة، ورجال ألمع، وجيزان)، و4 زيارات لإدارات التعليم في المنطقة الوسطى (المجمعة، والرس، والمذنب، والخرج)، فيما تختتم الجولات الميدانية بزيارة إدارة تعليم القريات.

وأوضح أن هذه الزيارات تستهدف التعريف بخدمات البوابة وذلك لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.يُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تتضمن تقديم عروض رئيسة عدة، يتم عرضها خلال اللقاءات وتركز على التعريف ببوابة المستقبل، ونظام بوابة المستقبل، وعرض للبرامج التوعوية والإعلامية والتحفيزية الخاصة ببوابة المستقبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>