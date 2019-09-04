إطلاق المرحلة الثالثة.. «التعليم» تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ «بوابة المستقبل»

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة بوابة المستقبل للتحول الرقمي في المدارس، موضحة إنها تستهدف بذلك 17 إدارة تعليمية بالمملكة.

ويركز المشروع على توفير الأدوات التقنية لتحسين البيئة التعليمية، ويعمل كذلك على زيادة ورفع التحصيل العلمي والمهاري وتوفير كافة الوسائل الحديثة والتقنيات المتنوعة لتحسين وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، حيث تستهدف في مرحلتها الثالثة إلى إدخال بوابة المستقبل في 17 إدارة تعليمية حول المملكة.

وأضاف المقبل أن عملية تهيئة الميدان في إدارات التعليم المنضمة حديثاً قد انطلقت مع مطلع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ، وقد تم زيارة إدارات تعليم العلا، والمهد، ومكة المكرمة، والطائف.

وستتواصل الزيارات بـ8 إدارات تعليمية في المنطقة الجنوبية (الباحة، والمخواة، ووادي الدواسر، ونجران، وظهران الجنوب، و سراة عبيدة، ورجال ألمع، وجيزان)، و4 زيارات لإدارات التعليم في المنطقة الوسطى (المجمعة، والرس، والمذنب، والخرج)، فيما تختتم الجولات الميدانية بزيارة إدارة تعليم القريات.

وأوضح أن هذه الزيارات تستهدف التعريف بخدمات البوابة وذلك لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.يُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تتضمن تقديم عروض رئيسة عدة، يتم عرضها خلال اللقاءات وتركز على التعريف ببوابة المستقبل، ونظام بوابة المستقبل، وعرض للبرامج التوعوية والإعلامية والتحفيزية الخاصة ببوابة المستقبل.