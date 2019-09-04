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وفد سعودي يبحث سلامة المنتجات وحماية المستهلك في الصين

وفد سعودي يبحث سلامة المنتجات وحماية المستهلك في الصين
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تواصل – واس:

ناقش وفد سعودي مع مسؤولي الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين، عددًا من المواضيع الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات، من أهمها تفعيل القائمة السوداء بين الطرفين لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات المصدرة، وتعزيز التعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بجمهورية الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة قام بها الوفد لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 2 – 7 سبتمبر 2019م برئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومشاركة كلٍّ من: وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك عمر بن محمد السحيباني، ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة المواصفات ووزارة التجارة والجمارك، والملحق التجاري السعودي في بكين.

كما شهدت مدينة بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2019م، ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الرقابية المتبعة في المملكة لبرنامج سلامة المنتجات، ونظام سابر، نظّمتها هيئة المواصفات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك، وشهدت حضورًا ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالسوق السعودي.

ويُنتظر أن يقوم وفد المملكة بتنظيم ورشة عمل مماثلة بمدينة شنغهاي وبمدينة غوانزو خلال الأسبوع الحالي.

 

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