إل جي تُطلق هاتفها الذكي الجديد «Q70».. تعرف على مميزاته

تواصل – وكالات:

طرحت شركة إل جي هاتفها الذكي الجديد Q70 من الفئة المتوسطة بـ450 دولاراً أمريكياً.

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.4 بوصة وبدقة فائقة Full HD+، ويشتمل على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل في تجويف أعلى الشاشة جهة اليسار.

وجهز الهاتف بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية فيها بدقة 32 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابيكسل وعدسة بدقة 5 ميغابيكسل لاحتساب معلومات العمق.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكوم Snapdragon 675، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعتمد الهاتف على بطارية سعة 4000 مللي أمبير/ساعة، تشحن بتقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.