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قرار مفاجئ.. دمج 6 مدارس في مبنى تعليمي واحد بعسير

قرار مفاجئ.. دمج 6 مدارس في مبنى تعليمي واحد بعسير
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تواصل- عسير:

قال عدد من أولياء الأمور بمحافظة أحد رفيدة بعسير، إنهم فوجئوا بنقل أبنائهم الذين يدرسون بالمرحلة الابتدائية، من المبنى التعليمي الخاص بهم إلى مبنى آخر يضم خمسة مدارس، بينما وعدت  إدارة التعليم بأبها بالرد.

وذكرت مصادر أن المبنى التعليمي يقع شرق المحافظة ويضم مدرسة متوسطة وأخرى ثانوية، إضافة إلى طلاب مدارس التوأمة بمراحلها الثلاث خلال الفترة المسائية؛ حيث تم نقل طلاب المدرسة الابتدائية إليه بسبب إخلاء المبنى القديم.

وأضافت المصادر أن أولياء الأمور اشتكوا من دمج 6 مدارس في مبنى واحد، ما سيؤثر سلباً على العملية التعليمية وخطورته على صحة أبنائهم؛ بسبب التكدس، وتزاحم الطلاب أثناء خروجهم من المبنى، خاصة أن القرار صدر يوم الخميس الماضي قبل 3 أيام من بدء الدراسة. حسب “عكاظ”.

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